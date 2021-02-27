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مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:18 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة نهلة سلامة؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.


وتفضل نهلة سلامة، ارتداء الفساتين المكشوفة التي تبرز جمالها ورشاقتها، واختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها.


وتتميز نهلة سلامة؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

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ومن الناحية الجمالية، تفضل نهلة سلامة اختيار الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال ملامحها، وتفضل أحمر الشفاه باللون البيج.


شاركت في العديد من الأعمال خلال فترة التسعينيات منها، جحيم امرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا، قدارة، البحر بيضحك ليه، وغيرها.

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة
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