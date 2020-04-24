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مرأة

بالقبعة .. ميريام فارس تتألق بإطلالة بسيطة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:39 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة بسيطة.

وتألقت ميريام فارس مرتدية بلوزة باللون الكحلي بشكل جديد، على صيحة الأكمام الشيفون باللون الأبيض المنقوش، ونسقت معها بنطال جينز باللون الكحلي الغامق.

واستكملت ميريام فارس إطلالتها البسيطة، بارتداء قبعة باللون البنفسجي الداكن، لتظهر بشكل جمالي أنيق يخطف الأنظار.

وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في اليد والرقبة.

واما من الناحية الجمالية، فتعتمد ميريام فارس في الظهور الدائم على عدم وضع المكياج وتستكفى بالشكل الجمالي الطبيعي وبشرتها الناعمة.

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