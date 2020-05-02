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فن

ميريام فارس تستعرض غرفة ملابسها.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت ميريام فارس بفيديو من غرفة ملابسها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وظهرت ميريام وهي تعيد تنسيق عدد من الفساتين وأحذيتها.

وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهى تخبز فى المطبخ مع نجلها جايدن و يعدون البسكويت، كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهى تمارس الرياضة فى المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعًا على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.
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