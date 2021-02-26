الزمالك يتخطى عقبة طلائع الجيش.. ويتصدر دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا خالد بندق بنتيجة 29 – 25، في إطار الجولة السابعة من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.





انتهى الشوط الأول بتقدم “الفارس الأبيض” بنتيجة 14 – 11، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.





أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبناء القلعة البيضاء للنقطة رقم 22 يحتلون بها صدارة الترتيب العام بفارق المواجهات المباشرة مع الغريم التقليدي الأهلي.