بالجينز.. أسيل عمران بإطلالة كاجوال مع صديقتها

شاركت الفنانة أسيل عمران جمهورها صورة جديدة مع صديقتها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتأنقت أسيل عمران بتي شيرت باللون الأبيض، وعليه جاكيت من الجينز باللون الأزرق الفاتح وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
ولم تتكلف اسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قلادة ناعمة وأسورة من الذهب لتتناسب مع إطلالتها.
ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.
وشاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة.
كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..