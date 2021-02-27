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فن

شاهد | حسين فهمي برفقة الفنان صلاح عبدلله وأحمد زاهر

السبت 27/فبراير/2021 - 12:22 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان حسين فهمي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وظهر النجم حسين فهمي برفقة الفنان صلاح عبدلله واحمد زاهر .

يذكر أن انضم الفنان الكبير حسين فهمي للمشاركة في بطولة فيلم "الفارس"، وهو البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد زاهر، وتتعاقد الشركة المنتجة مع العديد من الفنانين خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير الفيلم. 

فيلم الفارس إنتاج أيمن يوسف ومن تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويأتي هذا العمل بعد نجاح فيلم زاهر «زنزانة 7»، الذى عرض نهاية موسم الصيف الماضي.

واستغل المخرج رؤوف عبد العزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة لمسلسله الجديد الطاووس.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي بدأ عرضه 27 ديسمبر الماضي 2020.

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Posted by Hussin Fahmy on Friday, 26 February 2021
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