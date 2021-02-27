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فن

تصاعد أنفاسي عتاب.. رسالة غامضة من مصطفى شعبان عبر انستجرام

السبت 27/فبراير/2021 - 07:18 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان مصطفي شعبان صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق علي الصورة قائلا: ‏تصاعد انفاسي اليك عتابُ، وكل إشاراتي اليك خطابُ.

يذكر ان تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة في مسلسل "عش الدبابير"، أمام الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

وتعاون الثنائي رانيا يوسف ومصطفى شعبان يعيد إلى الأذهان تقديمهما مطلع الألفية المسسل الشهير عائلة الحاج متولي، من بطولة النجم نور الشريف.

ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات، ونال شهرة واسعة في مصر والدول العربية.
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