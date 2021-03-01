كيك بطريقة غير تقليدية جربيها بنفسك

الكيك

أنواع عديدة من المكسرات يمكن إضافتها إلى أطباقالتى تقومين بإعدادها أبرزها الفستق فهو من المكسرات الغنية بمضادات الأكسدة إليك طريقة عمل الكيك الفستق أحلى من المحلات وبمذاق مميز في المنزل وفقا لموقع بولد سكاى الهندى بالخطوات والمقادير ..









وقت التحضير 30 دقيقة



وقت الطبخ 25 دقيقة



الوقت الكلي 55 دقيقة



الكمية تكفي 8 أفراد







مكونات







2⅓ كوب دقيق



2 كوب من الفستق غير المملح منزوع القشر

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

5 بياض بيض كبير

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

1¾ كوب سكر



1 ملعقة صغيرة ملح



1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز



نصف كوب زبدة غير مملحة مخففة في درجة حرارة الغرفة



نصف كوب كريمة حامضة

1 كوب حليب كامل الدسم

قطرة من ألوان الطعام الخضراء



كريم الجب

وبعض الفستق الحلبي







للتزيين ..





سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة



تدهن صينية الكيك بالسمن أو الزبدة ورشي عليها طبقة من الدقيق.

يطحن الفستق في الخلاط وتأكدى من طحن الفستق جيدًا.

الآن في وعاء الخلط اخفقي دقيق الكيك مع صودا الخبز والباكينج باودر والملح.

اتركى الخليط جانبا.



في نفس الوعاء ، أضيفي الزبدة والسكر واخفقي كل شيء معًا بسرعة عالية.



تحتاج إلى الاستمرار في الخفق حتى تحصل على قوام ناعم سيستغرق هذا عادة 2-3 دقائق.

الآن اخفقى بياض البيض في نفس خليط الزبدة والسكر.

بعد ذلك ، اخفقي الكريمة الحامضة مع مستخلص اللوز والفانيليا.

يخفق جيدا ثم يضاف الحليب وملون الطعام الأخضرتخلط جيدا حتى تمتزج تماما



الآن أنت بحاجة إلى صب الخليط في قالب الكيك.

اخبزيها لمدة تزيد عن 20-25 دقيقة أو حتى تنضج الكيك جيدًا.

أدخل عود أسنان في الكيكة لاختبار مدى نضجها.

إذا خرج عود الأسنان نظيفًا ، تُخبز الكيكة تمامًا.



خذ طبقة واحدة من الكيك وأضف كريمة التزيين بالتساوي.

كررى العملية على جميع طبقات الكيك.



تزين الكيكة الآن ببعض التوت وبقايا الفستق.

يمكنك أيضًا إضافة الشوكولاتة ، إذا كنت ترغب في ذلك. الآن ضعى الكيكة لمدة 20-30 دقيقة ثم قدميها