بدون بيض.. أسرع 3 وصفات لتجهيز الكيك

هل تبحثين عن طريقة سريعة لعمل الكيك، إليكِ طريقة عمل كيك بدون بيض بأسرع طريقة وبمكونات متوفرة في مطبخك لأمهر الشيفات.
طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض
طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالمقاديرعبوتان بسكويت بالزبدة
5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى
7 ملاعق كبيرة زبدة، طرية لدرجة حرارة الغرفة
1 كوب من الحليب المكثف المحلى
فى وعاء نقطع الزبدة إلى قطع ونمزجها مع مسحوق الكاكاو والحليب المكثف المحلى.
طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالخطوات
قطعي البسكويت إلى قطع واحرصي على عدم تكسيرها أكثر من اللازم واخلطيها مع خليط الكاكاو / الحليب.
اخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع قطع البسكويت جيدًا.يُسكب المزيج على قطعة من ورق الألومنيوم.
باستخدام ملعقة أو ملعقة شكلي الخليط على كل توست.
قومى بلف الخليط بإحكام بورق الألمنيوم (يمكنك تشكيل قالب الكيك أكثر قليلًا بيديك أثناء القيام بذلك وقومى بتجميده فى الفريزر لمدة 3-4 ساعات.يُفك القالب ويقطع إلى قطع ويمكنك حفظه الليزى كيك في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوع واحد.
مقادير ليزي كيك للشيف سالى فؤاد
4 علب بسكوت سادة مجروش
3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة
نصف كوب كاكاو خام
1 كوب زبيب أحمر
شوكولاتة كريمي
1 علبة لبن مكثف محلى
شوكولاتة باللبن مذابة
شوكولاتة بيضاء مذابة
كرات شوكولاتة
سكر بودرة
فراولة
طريقة تحضير ليزي كيك
يجهز قالب كيك مستطيل بورق زبدة
تذوب الزبدة وتضاف الشوكولاتة الكريمية، الحليب، والكاكاو وتقلب يضاف البسكويت ويقلب
توضع الليزي كيك في القالب مع الضغط عليها
تترك في الثلاجة حوالي ساعتين حتى تتماسك تماما
تزين بالسكر البودرة، الفراولة، النعناع، والشوكولاتة المختلفة المذابة
مقادير طريقة عمل الليزي كيك للشيف غادة التلى:
2 كوب بسكويت
نصف كوب زبدة مذابة
ثلثين كوب كاكاو خام
كوب حليب مكثف
2 ملعقة صغيرة فانليا سائلة
كنافة
مشمش
صوص
طريقة عمل ليزي كيك:
- خلط الكاكاو والحليب المكثف والزبدة بعد تسيحها وتقليبهم جيدا.
- أضيفي البسكوت بعد تكسيرة إلى قطع متوسكة الحجم ومن ثم أضيفي الكنافة والمشمش والمكسرات وخلطهم.
- وضع المكونات في صنية والضغط عليها ووضعها في الثلاجة ثلاث ساعات ومن ثم تقطيعها وتقديمها.