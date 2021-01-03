بدون بيض.. أسرع 3 وصفات لتجهيز الكيك

هل تبحثين عن طريقة سريعة لعمل الكيك ، إليكِ طريقة عمل كيك بدون بيض بأسرع طريقة وبمكونات متوفرة في مطبخك لأمهر الشيفات.













طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض

طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالمقادير عبوتان بسكويت بالزبدة

5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى

7 ملاعق كبيرة زبدة، طرية لدرجة حرارة الغرفة

1 كوب من الحليب المكثف المحلى





طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالخطوات



قطعي البسكويت إلى قطع واحرصي على عدم تكسيرها أكثر من اللازم واخلطيها مع خليط الكاكاو / الحليب.

اخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع قطع البسكويت جيدًا. يُسكب المزيج على قطعة من ورق الألومنيوم.

عبوتان بسكويت بالزبدة5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى7 ملاعق كبيرة زبدة، طرية لدرجة حرارة الغرفة1 كوب من الحليب المكثف المحلىفى وعاء نقطع الزبدة إلى قطع ونمزجها مع مسحوق الكاكاو والحليب المكثف المحلى.يُسكب المزيج على قطعة من ورق الألومنيوم.



قومى بلف الخليط بإحكام بورق الألمنيوم (يمكنك تشكيل قالب الكيك أكثر قليلًا بيديك أثناء القيام بذلك وقومى بتجميده فى الفريزر لمدة 3-4 ساعات. يُفك القالب ويقطع إلى قطع ويمكنك حفظه

باستخدام ملعقة أو ملعقة شكلي الخليط على كل توست.يُفك القالب ويقطع إلى قطع ويمكنك حفظه الليزى كيك في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوع واحد.





مقادير ليزي كيك للشيف سالى فؤاد



4 علب بسكوت سادة مجروش

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

نصف كوب كاكاو خام

1 كوب زبيب أحمر

شوكولاتة كريمي

1 علبة لبن مكثف محلى

شوكولاتة باللبن مذابة

شوكولاتة بيضاء مذابة

كرات شوكولاتة

سكر بودرة

فراولة





طريقة تحضير ليزي كيك

يجهز قالب كيك مستطيل بورق زبدة

تذوب الزبدة وتضاف الشوكولاتة الكريمية، الحليب، والكاكاو وتقلب يضاف البسكويت ويقلب

توضع الليزي كيك في القالب مع الضغط عليها

تترك في الثلاجة حوالي ساعتين حتى تتماسك تماما

تزين بالسكر البودرة، الفراولة، النعناع، والشوكولاتة المختلفة المذابة



