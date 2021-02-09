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مرأة

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:16 م
كيك الليمون والفراولة
كيك الليمون والفراولة
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نهى هجرس
يعد الكيك من الأكلات المميزة لدى المصريين، ويمكن إعدادها بمختلف الطرق والوصفات، وإضافة النكهات والحشوات التي يفضلها الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكيك.

طريقة عمل كيك الليمون والفراولة للشيف نرمين هنو.

مقادير كيك الليمون والفراولة
كيك
100 جرام لوز بودرة 
100 جرام سكر 
90 جرام بياض بيض 
25 جرام سكر 
40 جرام دقيق 
20 جرام زبدة مذابة 

كريمة الفراولة
600 جرام فراولة بيوريه 
180 جرام سكر 
50 جرام نشا 
100 جرام صفار بيض 

موس الليمون
500 جرام ليمون بيوريه 
100 جرام سكر 
120 جرام صفار بيض 
200 جرام شوكولاتة بيضاء 
20 جرام جيلاتين 
500 جرام كريمة مخفوقة 

جليز الشوكولاتة الحمراء
400 جرام شوكولاتة بيضاء 
100 جرام زيتزيت

طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة
الكيك

* يخفق بياض البيض مع السكر حتى يصبح القوام هش

* ثم يخفق البيض مع السكر ثم تضاف الزبدة والدقيق الأبيض ودقيق اللوز وتخلط بالمارينج

* ثم يوضع خليط الكيك في صينية مبطنة بورق زبدة

* وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 25 دقيقة

كريمة الفراولة

* يخفق السكر وصفار البيض ثم تضاف النشا

* ترفع الفراولة على النار حتى الغليان ثم يضاف خليط البيض وتقلب على النار حتى الغليان

* ثم توضع في قالب كيك صغير ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك

موس الليمون

* يرفع بيوريه الليمون على النار

* ثم يخفق السكر وصفار البيض ثم تضاف لليمون ثم ترفع ويضاف الجيلايتن ويقلب حتى الذوبان وتترك لتهدأ ثم تضاف الكريمة وتقلب حتى يصبح موس

الجليز

* تسيح الشوكولاتة ويضاف الزيت

* ثم يضاف لون طعام أحمر حسب الرغبة

* فى قالب كيك توضع طبقة الكيك ثم طبقة كريمة الفراولة المجمدة ثم تغطى بالموس

* ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك

* ثم تقلب وترش بالجليز على الوجه وتزين بالفراولة الفريش

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