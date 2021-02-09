مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

يعد الكيك من الأكلات المميزة لدى المصريين، ويمكن إعدادها بمختلف الطرق والوصفات، وإضافة النكهات والحشوات التي يفضلها الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكيك.
طريقة عمل كيك الليمون والفراولة للشيف نرمين هنو.
مقادير كيك الليمون والفراولة
كيك
100 جرام لوز بودرة
100 جرام سكر
90 جرام بياض بيض
25 جرام سكر
40 جرام دقيق
20 جرام زبدة مذابة
كريمة الفراولة
600 جرام فراولة بيوريه
180 جرام سكر
50 جرام نشا
100 جرام صفار بيض
موس الليمون
500 جرام ليمون بيوريه
100 جرام سكر
120 جرام صفار بيض
200 جرام شوكولاتة بيضاء
20 جرام جيلاتين
500 جرام كريمة مخفوقة
جليز الشوكولاتة الحمراء
400 جرام شوكولاتة بيضاء
100 جرام زيتزيت
طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة
الكيك
* يخفق بياض البيض مع السكر حتى يصبح القوام هش
* ثم يخفق البيض مع السكر ثم تضاف الزبدة والدقيق الأبيض ودقيق اللوز وتخلط بالمارينج
* ثم يوضع خليط الكيك في صينية مبطنة بورق زبدة
* وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 25 دقيقة
كريمة الفراولة
* يخفق السكر وصفار البيض ثم تضاف النشا
* ترفع الفراولة على النار حتى الغليان ثم يضاف خليط البيض وتقلب على النار حتى الغليان
* ثم توضع في قالب كيك صغير ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك
موس الليمون
* يرفع بيوريه الليمون على النار
* ثم يخفق السكر وصفار البيض ثم تضاف لليمون ثم ترفع ويضاف الجيلايتن ويقلب حتى الذوبان وتترك لتهدأ ثم تضاف الكريمة وتقلب حتى يصبح موس
الجليز
* تسيح الشوكولاتة ويضاف الزيت
* ثم يضاف لون طعام أحمر حسب الرغبة
* فى قالب كيك توضع طبقة الكيك ثم طبقة كريمة الفراولة المجمدة ثم تغطى بالموس
* ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك
* ثم تقلب وترش بالجليز على الوجه وتزين بالفراولة الفريش