مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

يعد الكيك من الأكلات المميزة لدى المصريين، ويمكن إعدادها بمختلف الطرق والوصفات، وإضافة النكهات والحشوات التي يفضلها الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكيك.

طريقة عمل كيك الليمون والفراولة للشيف نرمين هنو.

مقادير كيك الليمون والفراولة

كيك

100 جرام لوز بودرة

100 جرام سكر

90 جرام بياض بيض

25 جرام سكر

40 جرام دقيق

20 جرام زبدة مذابة





كريمة الفراولة

600 جرام فراولة بيوريه

180 جرام سكر

50 جرام نشا

100 جرام صفار بيض





موس الليمون

500 جرام ليمون بيوريه

100 جرام سكر

120 جرام صفار بيض

200 جرام شوكولاتة بيضاء

20 جرام جيلاتين

500 جرام كريمة مخفوقة





جليز الشوكولاتة الحمراء

400 جرام شوكولاتة بيضاء

100 جرام زيتزيت





طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة

الكيك





* يخفق بياض البيض مع السكر حتى يصبح القوام هش





* ثم يخفق البيض مع السكر ثم تضاف الزبدة والدقيق الأبيض ودقيق اللوز وتخلط بالمارينج





* ثم يوضع خليط الكيك في صينية مبطنة بورق زبدة





* وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 25 دقيقة





كريمة الفراولة





* يخفق السكر وصفار البيض ثم تضاف النشا





* ترفع الفراولة على النار حتى الغليان ثم يضاف خليط البيض وتقلب على النار حتى الغليان





* ثم توضع في قالب كيك صغير ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك





موس الليمون





* يرفع بيوريه الليمون على النار





* ثم يخفق السكر وصفار البيض ثم تضاف لليمون ثم ترفع ويضاف الجيلايتن ويقلب حتى الذوبان وتترك لتهدأ ثم تضاف الكريمة وتقلب حتى يصبح موس





الجليز





* تسيح الشوكولاتة ويضاف الزيت





* ثم يضاف لون طعام أحمر حسب الرغبة





* فى قالب كيك توضع طبقة الكيك ثم طبقة كريمة الفراولة المجمدة ثم تغطى بالموس





* ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك



