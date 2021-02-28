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فن

نسل الأغراب .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
غيّب الموت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما.

أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول في مسلسل نسل الغراب الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها.

واكد مصدر بالعمل ل صدى البلد انها كانت تصور اليوم بعض المشاهد وكانت في حالة طبيعية ولا تعاني من أى امراض.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.

ويشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".


أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

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