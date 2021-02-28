حورية فرغلي: الشائعات جابت أجل يوسف شعبان.. فيديو

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية معلقة "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".





وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "مكنتش أعرف إن الناس كلها بتحبني كده"، موضحة "أتابع السوشيال ميديا وفوجئت بخبر وفاتى وتواصل بعض الناس مع والدتى وقدم العزاء لها".





وأكدت "تواصلت مع رانيا محمود ياسين بعد تداول شائعة وفاتى وقلت لها ما الذى يحدث أنا لم أمت، وطلبت منها أن تخرج لتؤكد للناس أننى بخير وبصحة جيدة".





ونعت حورية فرغلي الفنان يوسف شعبان، قائلة "الناس فضلوا ينشروا شائعة وفاته لحد لما جابوا أجله، ياريت محدش ينشر شائعة وفاة حد، ومن يومين قالوا الأكسجين موصلش مخ حورية فرغلى وماتت وأنا عاملة العملية من شهر، وبطلت اتفرج على يوتيوب من كثرة الأخبار الكاذبة".



