يسرا تكشف تفاصيل مهمة عن عملها مع الزعيم عادل إمام والراحل أحمد زكي.. فيديو

حلت الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج "سهرانين"، وكشفت يسرا تفاصيل عملها مع الزعيم عادل أمام، والراحل أحمد زكي.





ونعرض لكم أهم ما جاء فى اللقاء:









وكشفت الفنانة يسرا عن كواليسها مع عادل إمام، قائلة: "في الكواليس مع عادل امام انت بتبقى قاعد مبسوط وبتضحك وتهزر..عادل إمام عارف اسم كل واحد في فريق العمل"، معقبة:"هو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم".





واسترسلت: "لما بيحس أنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني" معقبة: عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف".





وأضافت:" أنا بحب كل أعمالي مع عادل إمام وكنت محظوظة أني شاركت معاه في 17 فيلما.





















قالت الفنانة يسرا إنها قامت بنصح هيثم أحمد زكي بعد وفاة والده ببعض الأشياء التي لا يجب أن يأخذها من والده.





واسترسلت "يسرا" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين"، هيثم أحمد زكي لديه أخلاق وأدب لا مثيل له، معقبة:" هو مبيردش على التليفون زي والده".





وأكملت نصحت هيثم أحمد زكي بالرد على الاتصالات، ولا يأخذ هذه العادة من والده.

















روت الفنانة يسرا كواليس عملها مع الفنان أحمد زكي، قائلا: "كان في مشهد عندنا اسمه يوم الأقلام العالمي"..مسترسله:"في المشهد دا أنا ضربت أحمد زكي 6 أقلام وسعاد قلم في فيلم الراعي والنساء".





وتابعت "يسرا" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" :"صورنا مجموعة الأقلام دي في يوم واحد"، معقبة: "أنا مبعرفش أضرب وأحمد زكي قالي أضربيني".





وأكملت :"جت سعاد حسني عشان تضرب أحمد القلم وبعد الضربة أحمد جه قالي ضرس العقل وقع من قوة ضربة سعاد".

















كشفت الفنانة يسرا عن إنها تميل لتربية الكلاب، قائلة:"أنا بحب الكلاب جدا والكلب عندي بيخاف من خالد أوي".





وتابعت "يسرا" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين"،"لما كنت بسافر كنت بكلمه في التليفون..وهو كان حافظ صوتي".





واسترسلت:" لما بسافر بيفضل يدور عليا في البيت كله ولما مبيلاقنيش بيعيط".



