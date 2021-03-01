نزوح 7000 لاجئ هربا من العنف في إثيوبيا إلى المخيمات في السودان

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، تدفق عدد كبير من اللاجئين القادمين من إثيوبيا إلى شرق البلاد، حسبما أفادت به شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 7000 لاجئ إثيوبي هربًا من العنف في تيجراي إلى مخيمات اللجوء في السودان.





وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع استمرار القتال في الإقليم.





وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إنه: "إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية".



