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محافظ القليوبية يستجيب لـ أحمد موسى ويحيل المعتدي على مراسل صدى البلد للتحقيق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:25 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ان واقعة التعدي على مراسل صدى البلد لن يمر مرور الكرام وسيتم تحويل المعتدي على المراسل للتحقيق.

واكد الهجان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي: « سوف يتم معاقبة المخطئ»، منوها بأنه أعطى توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم ببدء التحقيق صباحا مع المعتدي على المراسل.

كان الإعلامي أحمد موسى، قد قال ان البرنامج يتابع يوميا ما يحدث في الشارع لتوصيل الصورة كاملة للمسئولين؛ موضحا أن هذا هو الدور المنوط بالقناة والبرنامج . 

وأكد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» ان مرسل صدى البلد شمس العربي ذهب الي احدي المدارس بالقليوبية ليغطي الامتحانات و تم اعتراضه في مدرسة بهتيم .

وقال موسى،: « الزميل شمس بدأ بالحديث مع طلاب المدرس ولكن تفاجأ بالاعتداء عليه من شخص يدعي أنه مسئول عن الامن في المدرسة».

واستنكر موسى، الواقعة قائلا: «مين اللي سمح لك تضرب مراسل القناة وتتعامل معه بهذه البلطجة والهمجية .. لو انت مش محترم ملتزمش وزارة التربية والتعليم ولا محافظة القليوبية». 

ووجه موسى حديثه الي وزير التربية والتعليم ومحافظة القليوبية: «حقهم مش هسيبه وهجيبه بالقانون .. ومن ضرب زميلي كأنه ضربني ومش هاسمح بهذا الامر ابدا».

وتابع موسى: « القانون بيديني الحماية والقانون بيحبس اللي بيمنع صحفي ومراسل من أداء عمله .. احنا شغالين للبلد، واللي ضرب مراسلنا هيدفع الثمن غالى».

وقدم موسى على الهواء بلاغا للنائب العام عقب التعدي بالضرب على مراسل صدي البلد، مشيرا الي ان الرئيس دائما ما ينحاز الي الاعلام . 

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