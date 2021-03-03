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سيارات

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:01 م
تويوتا فورتشنر toyota
تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021
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اشرف عطية
العديد من محبي السيارات يعشقون السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV؛ لما تتميز به من إمكانيات لا توجد في السيارات السيدان، ومنها ارتفاعها عن الأرض؛ مما يمكنها من تخطي اصعب التضاريس، فضلا عن أنه كِبَر مساحتها الداخلية؛ يجعلها تستوعب عدد أفراد اكبر وبها مساحات تخزين كبيرة.

وفي هذا السياق نعرض عليكم اسعار ومواصفات افضل 5 سيارات suv في الامارات.

نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder 

تستمد السيارة  نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder قوتها من محرك 4 سلندر توربو بتقنية vc-turbo مع ناقل حركة 9 سرعات تنتشر خطوط التصميم المنحنية على كامل هيكل نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder وأصبحت أقواس العجلات أكثر بروزًا والمصابيح الخلفية أصغر.

يبدأ سعر نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder من 134.500 درهم اماراتي حتي 175.900 درهم اماراتي

هوندا بايلوت honda pilot

تأتي هوندا بايلوت honda pilot بنظام التنبيه عند الخروج من المسار وتثبيت السرعة ‏ونظام التحذير عند إمكانية حدوث تصادم وجميعها ستكون متوفرة في الفئة الأساسية. بايلوت 2018 ستستمر بنفس المحرك الحالي ‏وهو‎ V6 ‎سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات للفئة الأساسية وناقل حركة أوتوماتيكي مكون ‏من 9 سرعات للفئة الأعلى.

يبدأ سعرهوندا بايلوت honda pilot من 125.900 درهم اماراتي حتي 164.900 درهم اماراتي

فورد إكسبلورر ford explorer

تتميز فورد اكسبلورر موديل 2020 بخيارات الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي و7 وضعيات قيادة إضافة إلى فرامل أوتوماتيك للطوارئ ورصد للمشاه زودت السيارة بنظام ترفيهي بشاشة 10.1 بوصة مع مشغل آبل كار بلاي واندرويد ونظام شحن لاسلكي و4 مداخل usb.
 
كما زودت فورد إكسبلورر ford explorer بنظام دفع خلفي ومحرك ايكوبوست 3000 سي سي بشاحنتين توربينيتن  بقوة 365 حصان ومحرك سعة 2300 سي سي و4 اسطوانات بشحان توربيني بقوة 300 حصان  كما انه يتصل بمحركين ناقل حركة اوتوماتيك 10 سنوات.

يبدأ سعر فورد إكسبلورر ford explorer من 154.512 درهم اماراتي حتي 199.395  درهم اماراتي

هيونداي سنتافي hyundai santa fe

السيارة هيونداي سنتافي hyundai santa fe متاحة بمحرك 2500 سي سي بنزين بقوة 180 حصان و محرك اخر 3500 سي سي بنزين بقوة 272 حصان ومحرك ديزل 2200 سي سي بقوة 202 حصان و هي معززة بتصميم خارجي محدث وشبك أمامي واسع جديد، مع مصابيح نهارية LED منقسمة على شكل T، ومصابيح أمامية مدمجة في الشيك جعلتها اكثر جاذبيه .

وحصلت هيونداي سنتافي hyundai santa fe 2021 على جنوط 20 بوصة جديدة بعدد من التصاميم المختلفة، ومصابيح خلفية محدثة بشريط ضوئي خفيف.

يبدأ سعر هيونداي سنتافي hyundai santa fe 2021 من 114.450 درهم اماراتي حتي 146.900  درهم اماراتي


تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021

تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 متاحة بالعديد من خيارات محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة. وتشمل خيارات البنزين محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لترًا ينتج 164 حصانًا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك ست أساطوانات بسعة 4.0 لترًا يولد 235 حصانًا و376 نيوتن متر من عزم الدوران. بينما تشمل خيارات محركات الديزل على محرك توربو بسعة 2.4 لترًا ينتج 147 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر .

يبدأ سعر تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 من 124.900 درهم اماراتي حتي 159.900 درهم اماراتي.
أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور
أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور
أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور
أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور
أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور
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