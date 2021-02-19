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سيارات

للعائلات الخليجية .. أفضل سيارة SUV يمكنكم شرائها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:16 م
مازدا CX-3 2020
مازدا CX-3 2020
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أماني نوار
تعتبر سيارات الـ SUV ، هي الخيار الأفضل الأن لدى جميع الأسر خاصة في دول الخليج ،  وبالتحديد في الامارات العربية المتحدة لما تتمتع به السيارة من إمكانيات تجعلها من أفضل السيارات المريحة لدى العائلات ،.

 ومن أشهر هذه السيارات هي مازدا CX-3 2020 كروس أوفر متعددة الاستخدامات ، سعر السيارة في الإمارات بدية من 72 ألف درهم


مواصفات مازدا CX-3 2020

تمتلك السيارة مازدا CX-3 2020 موديل جذاب ورياضي ، تستمد السيارة قوتها بمحرك 4 سلندر 2 لتر بقوة 147 حصان وعزم 192 نيوتن.متر، أما تسارع 0 إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثانية مع سرعة قصوى 190 كم جانب متوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100 كم.

 

بالنسبة لوسائل الأمان حصلت مازدا على أعلى تقييمات الأمان في فئتها بفضل مايشمله أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ،وتوزيع قوتها إلكترونيًا، الثبات الإلكتروني، منع الخروج عن المسار مع التنبيه ونظام رصد النقطة العمياء.

 

من الداخل تتمتع السيارة مازدا CX-3 2020 بنظام صوتي صوتي فاخر من 6 سماعات و شاشة عدادات رقمية مميزة، مع عدة مميزات أخرى تشمل مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق وعدة منافذ USB لشحن مختلف الأجهزة.

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