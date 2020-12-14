مازدا Mazda تطرح سيارة جديدة حصريا في أستراليا.. صور

أعلنت شركة مازدا mazda عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح فئة رياضية جديدة من سيارتها مازداmazda mx5 2021 باسم RS GT بتحديثات ميكانيكية تجعلها اكثر قوة و جاذبية.
وتتميز مازداmazda mx5 2021 بفرامل برميو رياضية وجنوط 17 بوصه حصرية مع تحديثات لنظام التعليق لتحسين ثبات وتوجيه السيارة على الطريق .
وتعتمد مازداmazda mx5 2021 فئة RS GT على محرك سكاي اكتيف 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 184 حصان وعزم 205 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .
وتتميز مازداmazda mx5 2021 بفرامل برميو رياضية وجنوط 17 بوصه حصرية مع تحديثات لنظام التعليق لتحسين ثبات وتوجيه السيارة على الطريق .
وتعتمد مازداmazda mx5 2021 فئة RS GT على محرك سكاي اكتيف 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 184 حصان وعزم 205 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .
ستكون مازداmazda mx5 2021 حصرية في السوق الأسترالي فقط، على الأقل للوقت الحالي، بسعر 47,020 دولار أسترالي اي حوالي 556.000 جنية مصري دون اي جمارك او رسوم .
أعلنت شركة مازدا mazda عن تحديثات جديدة لسيارتها مازدا 3 mazda حصريا في اليابان للمحرك SkyActive X الشهير للعلامة اليابانية مازدا mazda للحصول على أفضل أداء.
وتمت تحديثات جديدة على محرك مازدا 3 mazda، وبفضل هذه التحديثات الميكانيكية ارتفعت القوة من 177 إلى 188 حصانا وعزم الدوران من 224 إلى 240 نيوتن متر.
لم تقم مازدا mazda بتحديث المحرك فقط، بل حدثت بعض تقنيات السلامة ومساعدة السائق لتحسين فعاليتهم، مثل نظام الكروزر كونترول المتكيف مع الطريق وأسلوب القيادة.
وحتى الآن لم تكشف رسميا مازدا mazda ما إذا كانت تحديثات الأداء للسيارة مازدا 3 mazda قادمة للأسواق العالمية خارج اليابان أم هي حصرية داخل الأراضي اليابانية فقط.