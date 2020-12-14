مازدا Mazda تطرح سيارة جديدة حصريا في أستراليا.. صور

ستكون مازداmazda mx5 2021 حصرية في السوق الأسترالي فقط، على الأقل للوقت الحالي، بسعر 47,020 دولار أسترالي اي حوالي 556.000 جنية مصري دون اي جمارك او رسوم .



مازدا mazda عن تحديثات مازدا 3 أعلنت شركةعن تحديثات جديدة لسيارتها mazda حصريا في اليابان للمحرك SkyActive X الشهير مازدا mazda للحصول على أفضل أداء. في اليابان للمحركالشهير للعلامة اليابانية









وتمت تحديثات جديدة على محرك مازدا 3 mazda، و بفضل هذه التحديثات الميكانيكية ارتفعت القوة من 177 إلى 188 حصانا وعزم الدوران من 224 إلى 240 نيوتن متر.





لم تقم مازدا mazda بتحديث المحرك فقط، بل حدثت بعض تقنيات السلامة ومساعدة السائق لتحسين فعاليتهم، مثل نظام الكروزر كونترول المتكيف مع الطريق وأسلوب القيادة.



