بالأسعار والمواصفات..مازدا 3 تواصل تألقها بموديلات 2021| صور

أثبتت شركة مازدا اليابانية كفاءتها المعهودة عبر العديد من الإصدارات العريقة، فمن منا لا يتذكر مازدا 323، والعربة الرياضية الشهيرة مازدا رودستر، ويبدو أننا على موعد مع موديلات 2021 من الأيقونة الساحرة مازدا 3.





تعتمد mazda 3 موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، وحصلت فنيا على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يولد طاقة قدرها 100 حصان، وعزم أقصى للدوران 146 نيوتن/ متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر عند خوضها لمسافة 100 كم.





حصلت mazda 3 موديل 2021 على العديد من حزم الأمان والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالإضافة إلى ESP المتحكم في الثبات الالكتروني.





أنتجت الشركة نوعان من التصميمات، الأول يحمل مفهوم السيدان والثاني ينتمي إلى فئة الهاتشباك، فظهرت مقدمة السيارة مدعومة بشبكات أمامية عريضة، وعلى جانبيها مصابيح انسيابية تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة مزودة بجنوط معدنية بتصميم هندسي فريد.





وتمتعت mazda 3 موديل 2021 داخليا بالعديد من حزم الرفاهية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8.8 بوصة، متصلة بكاميرا خلفية ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، و مقود حركة يتضمن العديد من انظمة التحكم، وعدد 8 مكبرات صوتية، ومكيف هواء وفتحة سقف كهربائية، مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح "بصمة".





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة مازدا 3 لجميع فئات موديل 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EXECUTIVE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 520 ألف جنيه.