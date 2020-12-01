مازدا تكشف عن سيارتها الكروس اوفر Cx-30 "فيديو"

كشفت مازدا الستار عن سيارة CX-30 ، التي اعتبرها الكثيرون كواحدة بين أجمل سيارات الكروس اوفر لهذا العام وأكثرها تطورًا وحداثة.





كما حصلت السيارة الجديدة على هيكل انيق وانسيابي بشكل ملحوظ مبني على منصات كانت اختبرتها مازدا في سيارات فئتها الثالثة الحديثة.



يبلغ طول السيارة 4 امتار ، 39 سم، وارتفاع منصته عن الأرض 185 ملم، أما بالنسبة لتصميم السيارة من الخارج بعض ملامح سيارات CX-5 الجديدة، بالإضافة إلى ناحية تصميم الواجهة الامامية والمصابيح ، وتميزت بغطاء كبير وطويل للمحرك كما في سيارات إنفينتي رباعية الدفع.





ومن الداخل تنفرد هذه السيارة بتصميم يميزها عن كل السيارات من نفس الفئة، حصلت السيارة على واجهة قيادة بحواف حادة ومميزة ، في منتصفها شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة ، ويمكن إخفاؤها داخل الواجهة.



وجهّزت بمقود مكسو بالجلد الناعم مجهز بأزرار طولية بتصميم فريد أيضًا، كما تزينت عناصرها الداخلية بالخشب والجلد والكروم، ما يعطيها طابع العصرية والفخامة.



كما حصلت السيارة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تعليق متطورة تمنحها ثباتا كبير على الطرقات ، وعلى أنظمة لتوفير الوقود أثناء التوقف في الازدحامات او عند إشارة المرور، بالإضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الأجنبية، وأنظمة تشغيل المحرك والعديد من التقنيات الموجودة فيها عند بعد.



وجهزت مازدا سيارتها بـ7 وسائد أمان هوائية لحماية الراكب أثناء الحوادث، وبعلب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية بـ6 سرعات ، ومحركات Skyactiv تعمل بالبنزين بعزم 150 حصانًا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان تقريبًا.

