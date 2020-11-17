شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

أعلنت شركة مازدا منذ فترة عن العمل على الجيل التالي من طراز مازدا 6 والذي يأتي كموديل لعام 2023، والذى من المتوقع أن يحمل لغة تصميم شبيهة لسيارات BMW مع نظام دفع خلفي ومحرك على خط مستقيم .





ووفقا لبعض التقارير، سيكون أحد محركات مازدا 6 القادمة عبارة عن وحدة مدمجة من محرك سداسي الأسطوانات مزود بتقنية Skyactiv-X إلى جانب نظام هجين متوسط بجهد 48 فولت .





بينما من المرجح أن يكون تصميم طراز مازدا 6 ، انعكاسا لسيارة Vision كوبيه التصورية، والتي ظهرت لأول مرة منذ ثلاث سنوات في طوكيو.





ومن المفترض أن تمثل Vision كوبيه المرحلة التالية للغة تصميم مازدا، وفي حال صدق هذه التقارير الأخيرة، فإن طراز 6 القادم سيدعم ذلك من خلال الإعلان عن حقبة جديدة تماما لشركة صناعة السيارات اليابانية.





في حين أن الطراز التصوري كان يمثل سيارة سيدان أنيقة ذات سقف مائل مع غطاء محرك طويل بشكل واضح، إلا أن النسخة الإنتاجية من مازدا 6 لعام 2023 ستبدو أقرب قليلا إلى أرض الواقع، وذلك كما يظهر في الصور المرفقة، والتي تمثل تصميما متوقعا لما ستبدو عليه السيارة المنتظرة. ومزودة بالعادم الرباعي (الشكمان) والجناح الخلفي (spoiler) يعطي التصميم منظورا مثيرا للاهتمام.





وفي الواقع، تبدو السيارة أشبه بألفا روميو إذا نظرت إليها من الخلف، في حين أن الواجهة الأمامية هي 100٪ مازدا.