تعرف على تفاصيل السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2021

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية منذ فترة عن سيارتها الجديدة كيا كارنفال الميني الجيل الرابع ، والتى تعتبر من احد سيارات الركوب العائلية فئة الميني فان ، حيث تضم طرازين من سبعة وتسعة مقاعد وتتميز بسقف مرتفع كميزة بارزة.

تتميز السيارة كيا كارنفال الميني الجيل الرابع بمقصور داخلية تشبه الصالة مع مقاعد قبطان الصف الثاني مع مساند للساق على الطراز ذو السبعة مقاعد و شاشة ذكية مقاس 21.5 بوصة في مقصورة الركاب الخلفية ، مزودة بإشارة تليفزيونية أرضية HD-DMB ومنافذ HDMI و USB ووظيفة النسخ المتطابق للأجهزة الذكية والمشاركة.

بالاضافة الى جهاز تنقية هواء المقصورة الذي يحافظ على جزيئات الغبار الدقيقة والغازات الضارة بعيدًا وحاملات أكواب ساخنة ومبردة وستائر جانبية وإضاءة LED للمزاج المحيط ، بالإضافة إلى مصابيح القراءة LED للصف الثاني والثالث.

وتستمد السيارة كيا كارنفال الميني الجيل الرابع بمحرك بنزين Smartstream G3.5 GDI V6 يعطي قوة 294 حصان وعزم دوران 355 نيوتن متر ، بالاضافة الى صندوق سقف لسعة شحن إضافية ، والغرض الرئيسي من السقف الأطول هو ضمان زيادة المساحة بين السقف ورأس الراكب .

يوفر مساحة رأسية أكبر بمقدار 291 مم أي 11.4 بوصة من الطراز الأساسي بالإضافة إلى ذلك تقدم سيارة كرنفال هاي ليموزين ترقيات خارجية بما في ذلك واقي ممتص الصدمات الأمامي وعتبات جانبية وألواح انزلاقية أكثر صلابة. وتشمل التفاصيل الفريدة الأخرى مصباح فرامل مساعد كبير LED في الجزء الخلفي من السقف العالي وشعار "هاي ليموزين" على الباب الخلفي

تبدأ الأسعار في كوريا من 60.66 مليون وون أي ما يعادل 54450 دولار أمريكي للموديل ذات المقاعد التسعة .