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سيارات

سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:28 م
كريم عاطف

تعد "فيات تيبو" إحدى أشهر السيارات التي أنتجتها الشركة الإيطالية "فيات"، والتي تم طرحها فى الأسواق المصرية، ولاقت ترحيبا كبيرا من قبل المستهلكين.


وفى الآونة الأخيرة، طرحت الشركة الإيطالية، طراز تيبو موديل 2020 و2021 بأكثر من فئة، وخلال السطور التالية نعرض مميزات وأسعار الفئات المختلفة.


تتميز سيارات فيات تيبو 2020 بسعة 1.6 لتر الفئة الأولى، وزودت بمحرك 4 أسطوانات بقوة 110 أحصنة، وعزم 152 نيوتن متر، بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك.


وزودت سيارات فيات تيبو 2020 سعة 1.6 لتر الفئة الأولى، بمحرك 4 أسطوانات بقوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر، بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك.


وصُممت فيات تيبو بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر.

أما عن أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2020 و2021 فهي على النحو التالي..


- مانيوال / PACK1 2020 1400 CC      189,900 جنيه

- مانيوال / PACK1 2021 1400 CC      191,900 جنيه

- مانيوال / PACK2 2020 1400 CC      204,900 جنيه

- مانيوال / PACK2 2021 1400 CC      206,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK1 2020      1600 CC      249,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK1 2021      1600 CC      252,900 جنيه

- اوتوماتيك / POP / هاتشباك 2020      1600 CC      269,900 جنيه

- اوتوماتيك / POP / هاتشباك 2021      1600  CC    272,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK2 2020      1600 CC      284,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK2 2021      1600 CC      287,900 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021       1600 CC      295,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك 2020  1600 CC      309,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك 2021  1600 CC      312,900 جنيه


سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور
سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور
سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور
سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور
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