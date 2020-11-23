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سيارات

مازدا تتصدر تصنيف السيارات الأكثر موثوقية في العالم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
مازدا
مازدا
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أماني نوار
استطاعت مازدا اليابانية قائمة السيارات الاكثر موثوقية ، وفقا لمجلة Consumer Reports الأمريكية، وجاءت مازدا في المرتبه الأولى من القائمة ، مع حصولها على 83 من أصل 100 نقطة ، بينما وصف الخبراء موديلات MX-5 Miata، وCX-30، وCX-3 بأنها الأكثر موثوقية.

وفي المرتبة الثانية جاءت شركة السيارات اليابانية تويوتا التي حصدت 74 نقطة ، ولكن أثنى الخبراء على موديلات Prius وCorolla وPrius Prime.

أما لكزس في المرتبة الثالثة من التصنيف ، بموديلاتها UX وNX وGX.

وهناك شركات معروفة أخرة لم يتم إدراج اسمائها في العشر الاول من التصنيف ، وهي بيبوك ، وهوندا وهيونداي ، ورام وسوبارو وبورشة ، ودودج

كما تم وضع القائمة بناء على شهادات السائقين الذي أخبروا المحللين بمشاكل واجهتها سياراتهم خلال العام الأخير ، وذلك بالإضافة إلى معطيات تم جمعها في ميادين الأختبارات ، ونتائج استطلاع أصحاب السيارات ومعلومات تقنية عند مدى أمان السيارات .

قامت وزارة التجارة السعودية بعمل حملة استدعاءات جديدة لـ 706 سيارات مازدا من طراز CX-5 في السعودية، والتي تبدأ موديلاتها من 2015 وحتى عام 2016.
 
جدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية تقوم بعمل حملات استدعاءات عديدة هذه الفترة، وأوضحت الوزارة أن سبب استدعاء 706 سيارات مازدا من طراز CX-5 هو احتمال وجود عطل في فوانيس الإضاءة النهارية الليد، مما يؤدي إلى تدني قدرة المشاة والسيارات على رؤية السيارة.


وقالت الوزارة إنه يجب التأكد من وجود رقم شاسيه السيارة ضمن حملة الاستدعاءات.
 
وأكدت أنه يمكن التواصل مع وكيل مازدا في السعودية بشكل مباشر، وهي شركة الحاج حسين على رضا وشركاه وكيل سيارات مازدا في السعودية لتقوم الوكالة بعمل الصيانات والفحوصات اللازمة مجانا ودون تحمل مالك السيارة أي رسوم على الإطلاق.

ومن المعروف وزارة التجارة السعودية قامت مسبقا بعمل حملة استدعاءات لموديلات انفينتي طراز q30 لـ35 سيارة من موديلات 2017 وحتى 2019 داخل حدود المملكة العربية السعودية بسبب عدم جاهزية هذه السيارات بكاوتش استبن أو كاوتشات السير التي تعمل بدون هواء run flat.
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