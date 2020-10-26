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سيارات

مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
لكزس lexus es
لكزس lexus es
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اشرف عطية
قامت عملاق صناعة السيارات اليابانية الفارهة وإحدى أذرع شركة تويوتا، وهي شركة لكزس، بطرح موديل 2021 من السيارة lexus es 2021 والتي تأتي بمحرك 2500 سي سي بقوة 203 حصان ونظام الدفع الرباعي للعجلات.


هذا المحرك يعتبر أقل من محرك السيارة ES350 الذي يعمل بنظام الجر الأمامي، والذي يأتي بسعة 3500 سي سي ومحرك الدفع الرباعي من لكزس متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات يستهلك 8.4 لتر بنزين لقطع مسافة 100 كيلو متر.

تأتي السيارة بتعديل F Sport ويباع في أمريكا بسعر 40,925 دولار لأول فئة، و46,725 دولار لفئة F Sport، ولكن لكزس ستقوم بطرح 1500 نسخة فقط من فئة البلاك اديشن، والتي ستأتي بخيارات أكثر للألوان ومرايات جانبية وسبويلر أسود.
 

جدير بالذكر أن شركة لكزس هي شركة متخصصة في إنتاج السيارات الفارهة، وهي مملوكة لشركة تويوتا اليابانية، وتقوم فقط بإنتاج السيارات الفاخرة لتنافس بها أفخم السيارات العالمية. 
مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور
مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور
مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور
مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور
مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور

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