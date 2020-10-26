مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021.. صور

تأتي السيارة بتعديل F Sport ويباع في أمريكا بسعر 40,925 دولار لأول فئة، و 46,725 دولار لفئة F Sport، ولكن لكزس ستقوم بطرح 1500 نسخة فقط من فئة البلاك اديشن، والتي ستأتي بخيارات أكثر للألوان ومرايات جانبية وسبويلر أسود.





جدير بالذكر أن شركة لكزس هي شركة متخصصة في إنتاج السيارات الفارهة، وهي مملوكة لشركة تويوتا اليابانية، وتقوم فقط بإنتاج السيارات الفاخرة لتنافس بها أفخم السيارات العالمية.