AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

استبدال إطارات سيارتك بأقصى سرعة في هذه الحالة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:02 م
استبدل اطارات سيارتك
استبدل اطارات سيارتك بأقصي سرعة في هذه الحالة
Advertisements
اشرف عطية
تعتبر اطارات السيارة من ابرز الاجزاء اللازمة لضمان سلامة السير على الطرق و هي من العوامل التي تساعد السيارة علي التوقف في اسرع وقت و اقرب مسافة لذلك فهي تساعد علي ارتفاع معدلات السلامة علي الطرق. 

واطارات السيارة تعتبر من اكثر الاشياء استهلاكا فيها لأنها دائمة في حالة تأهب قصوي وعمل لانها تحمل السيارة طوال الوقت حتي اثناء توقفها وعدم استخدامها وايضا بسبب احتكاكها بالطريق طوال الوقت وتعرضها للشمس و العوامل الخارجية .

وتقوم شركات تصنيع الاطارات بإضافة مادة اسود الكربون لحمايتها من اشعة الشمس قدر المستطاع و حمايتها ايضا من الاشعة فوق البنفسجية الضارة للمطاط . 

ولكن مع كثرة الاستخدام ومرور الوقت تقفد مادة اسود الكاربون خصائصها في حماية الاطار وتتحول الاطارات للون الرمادي وهذا يدل علي انها اصبحت لا تصلح للأستخدام و تهدد حياتك لأنها عرضة للأنفجار في اي وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب لا تثق في نظام مراقبة إطارات السيارات الحديثة

استبدل إطارات سيارتك علي الفور عند وصولها لهذا اللون

قنبلة موقوتة.. احذر شراء الإطارات المستعملة لسيارتك

نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارة في الصيف

هل تقليل ضغط إطارات السيارات في الصيف تصرف صحيح؟

فى 6 خطوات حافظ على إطارات سيارتك فى فصل الصيف

ترشيحاتنا

194 ألفا سعر الشقة.. كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي بجميع محافظات مصر

أحمد حسن منفعلا: الأهلي مش هيقع برحيل حد

منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

فيديوجراف.. الموت يفجع نجوم الفن خالد البنوى وعبد الرحمن أبو زهرة الأبرز

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

السعودية عن الحكم في اغتيال الحريري: يجب حماية لبنان والمنطقة من إرهاب حزب الله

AdvertisementS

بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

لانضمامه إلى هيئة أجنبية .. مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطن سودانى من أصل فلسطينى

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد