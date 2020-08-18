استبدال إطارات سيارتك بأقصى سرعة في هذه الحالة

تعتبر اطارات السيارة من ابرز الاجزاء اللازمة لضمان سلامة السير على الطرق و هي من العوامل التي تساعد السيارة علي التوقف في اسرع وقت و اقرب مسافة لذلك فهي تساعد علي ارتفاع معدلات السلامة علي الطرق.





واطارات السيارة تعتبر من اكثر الاشياء استهلاكا فيها لأنها دائمة في حالة تأهب قصوي وعمل لانها تحمل السيارة طوال الوقت حتي اثناء توقفها وعدم استخدامها وايضا بسبب احتكاكها بالطريق طوال الوقت وتعرضها للشمس و العوامل الخارجية .





وتقوم شركات تصنيع الاطارات بإضافة مادة اسود الكربون لحمايتها من اشعة الشمس قدر المستطاع و حمايتها ايضا من الاشعة فوق البنفسجية الضارة للمطاط .





ولكن مع كثرة الاستخدام ومرور الوقت تقفد مادة اسود الكاربون خصائصها في حماية الاطار وتتحول الاطارات للون الرمادي وهذا يدل علي انها اصبحت لا تصلح للأستخدام و تهدد حياتك لأنها عرضة للأنفجار في اي وقت.