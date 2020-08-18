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سيارات

أشياء هامة يجب التفكير فيها عند شراء سيارة مستعملة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 م
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
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اشرف عطية
الكثير من عشاق السيارات يفكروا في شراء سيارة مستعملة نظرا لأنخفاض سعرها و لكن اغلب الذين يشترون سيارات مستعملة يفتقروا للخبر الكافية التي تمكنهم من شراء سيارة جيدة . 

لذلك سنتطرق في موضوعنا اليوم الي بعض النصائح التي يجب ان تتبعها عند شراء سيارة مستعملة لتضمن شراء سيارة جيدة . 

فحص اوراق السيارة: 

يجب القيام بفحص اوراق السيارة جيدا خصوصا لو كان بها توكيلات و بيان ان كانت سيارة للأستخدام الشخصي ام سيارة يتم تأجيرها للأفراد . 

فحص العداد : 

يجب ملاحظة قراءة عداد الكيلومتر بشكل جيب لبان اي تلاعب تم بة و يجب ان يتم فحص السيارة في التوكيل الخاص بها للكشف عليها بدقة و بيان اي مشاكل فيها . 


معرفة السعر الطبيعي للسيارة : 

بعش الأشخاص يفوموا بعرض سياراتهم للبيع بأسعار فلكية دون مراعة السعر الطبيعي للسيارة فيجب الابتعاد عنهم او تخفيض سعر السيارة للسعر العادل دون مبالغة . 

حوادث السيارة: 

يجب فحص السيارة في مركز متخص و يفضل الوكيل لبيان حالة السيارة و الافادة ان تعرضت لحوادث سابقة تضرها في خلال الاسخدام ام لا و يجب الابتعاد عن السيارات التي بها حوادث جسيمة في الشاسيه. 

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