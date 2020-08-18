أشياء هامة يجب التفكير فيها عند شراء سيارة مستعملة

الكثير من عشاق السيارات يفكروا في شراء سيارة مستعملة نظرا لأنخفاض سعرها و لكن اغلب الذين يشترون سيارات مستعملة يفتقروا للخبر الكافية التي تمكنهم من شراء سيارة جيدة .
لذلك سنتطرق في موضوعنا اليوم الي بعض النصائح التي يجب ان تتبعها عند شراء سيارة مستعملة لتضمن شراء سيارة جيدة .
فحص اوراق السيارة:
يجب القيام بفحص اوراق السيارة جيدا خصوصا لو كان بها توكيلات و بيان ان كانت سيارة للأستخدام الشخصي ام سيارة يتم تأجيرها للأفراد .
فحص العداد :
يجب ملاحظة قراءة عداد الكيلومتر بشكل جيب لبان اي تلاعب تم بة و يجب ان يتم فحص السيارة في التوكيل الخاص بها للكشف عليها بدقة و بيان اي مشاكل فيها .
معرفة السعر الطبيعي للسيارة :
بعش الأشخاص يفوموا بعرض سياراتهم للبيع بأسعار فلكية دون مراعة السعر الطبيعي للسيارة فيجب الابتعاد عنهم او تخفيض سعر السيارة للسعر العادل دون مبالغة .
حوادث السيارة:
يجب فحص السيارة في مركز متخص و يفضل الوكيل لبيان حالة السيارة و الافادة ان تعرضت لحوادث سابقة تضرها في خلال الاسخدام ام لا و يجب الابتعاد عن السيارات التي بها حوادث جسيمة في الشاسيه.