أشياء هامة يجب التفكير فيها عند شراء سيارة مستعملة

الكثير من عشاق السيارات يفكروا في شراء سيارة مستعملة نظرا لأنخفاض سعرها و لكن اغلب الذين يشترون سيارات مستعملة يفتقروا للخبر الكافية التي تمكنهم من شراء سيارة جيدة .





لذلك سنتطرق في موضوعنا اليوم الي بعض النصائح التي يجب ان تتبعها عند شراء سيارة مستعملة لتضمن شراء سيارة جيدة .





فحص اوراق السيارة:





يجب القيام بفحص اوراق السيارة جيدا خصوصا لو كان بها توكيلات و بيان ان كانت سيارة للأستخدام الشخصي ام سيارة يتم تأجيرها للأفراد .





فحص العداد :





يجب ملاحظة قراءة عداد الكيلومتر بشكل جيب لبان اي تلاعب تم بة و يجب ان يتم فحص السيارة في التوكيل الخاص بها للكشف عليها بدقة و بيان اي مشاكل فيها .









معرفة السعر الطبيعي للسيارة :





بعش الأشخاص يفوموا بعرض سياراتهم للبيع بأسعار فلكية دون مراعة السعر الطبيعي للسيارة فيجب الابتعاد عنهم او تخفيض سعر السيارة للسعر العادل دون مبالغة .





حوادث السيارة:





يجب فحص السيارة في مركز متخص و يفضل الوكيل لبيان حالة السيارة و الافادة ان تعرضت لحوادث سابقة تضرها في خلال الاسخدام ام لا و يجب الابتعاد عن السيارات التي بها حوادث جسيمة في الشاسيه.



