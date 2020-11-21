هيونداي تكشف أجمل موديلاتها ix35 .. فيديو

كشفت عملاق السيارات الكورية هيونداي، عن توسيع أسرة سياراتها الكبيرة بسيارة ix35 الجديدة التي اعتبرها كثيرون من بين أجمل مركبات الكروس أوفر لهذه السنة.



وتأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن سيارات ix35 السابقة، حصلت السيارة على شكل مميز للواجهة الامامية ، وشبك غطاء المبرد ، بالإضافة إلى المبرد وممتصات الصدمات ، وصممت إضاءتها من الخلف لكي تزين صندوق الامتعة.



كما حصلت السيارة على مصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة ، أما هيكلها فازدادت أبعاده ليصبح طوله 4 متر ، و 50سم ليوفر مساحة أكبر في قمرة الركاب



اما من الداخل اختلفت هذه السيارة كليا عن سيارات ix35 ، والتي سبقتها أيضا ، واختلفت فيها تصميم واجهة القيادة وفتحات هواء المكيف ، وزينت الواجهة بعناصر من الخشب والجلد والكروم وجهزت بمقود رياضي مكسو بالجلد ، وشاشة طويلة عملاقة تعمل باللمس .



وزودت السيارة بأنظمة كهربائية للتحكم في وضعيات المقاعد والمرايا ،وأنظمة التدفئة وتبريد المقاعد وأنظمة مولتيميديا وتكييف متطور ، وحساسات للضوء والمطر ، وكاميرات وحساسات للضوء.



وستتوفر ix35 الجديدة بمحركات GDI توربينية بسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصانا، ومحركات بعزم 160 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات وعلب ميكانيكية بـ 6 سرعات.



يذكر أن شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية طرحت سيارتها هيونداي سوناتا هايبرد hyundai sonata 2021 hybrid و تعتبر الجيل الثامن من سوناتا sonata و تعتبر واحدًا من الأفضل في فئتها و في هذا السياق نطرح عليكم مواصفاتها .



تأتي هيونداي سوناتا هايبرد hyundai sonata 2021 hybrid بمحرك 2000 سي سي smart stream GDi HEV يولد قوة 152 حصان وبالمساعدة الكهربائية تحصل السيارة على قوة إجمالية تصل إلى 195 حصان ويتصل نظام توليد القوة الهايبرد بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات بتقنية ASC لتُصبح سرعة النقلة أفضل بـ 30%، كما حصلت السيارة على كفاءة اسهلاك وقود محسنة وأداء أقوى.



تتميز السيارة هيونداي سوناتا هايبرد hyundai sonata 2021 hybrid بتصميمها الأنيق مثل شقيقتها القياسية مع بعض الاختلافات مثل شبك كاسكيد المتقاطع الحصري للنسخة الهايبرد، وتتميز بنمط فريد يُضفي على الواجهة الأمامية مظهرًا مميزًا.

