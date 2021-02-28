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سيارات

أفضل سيارة SUV ألماني .. سعر فولكس تيجوان 2019 في سوق المستعمل

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:02 ص
فولكس تيجوان
فولكس تيجوان
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أماني نوار
استطاعت سيارة فولكس تيجوان أن تكون من أفضل السيارات الـSUV ، لما تتمتع به من مواصفات عالية كونها صناعة المانية بجداره ، 

وتعتبرفولكس تيجان 2019 من السيارات التي لديها إقبال كبير في سوق المستعمل يقدر سعر فولكس تيجوان في سوق المستعمل وفقا لآخر سعر بداية من  575 ألف حسب حالة السيارة .

مواصفات فولكس تيجوان 2019

هي أفضل السيارات الكروس أوفر ، وحصلت على العديد من التحديثات الداخلية والخارجية عن الموديلات السابقة ، كما أنها سيارة شبابية بإمتياز بسبب التصميم الخارجي للسيارة ،فهي تتمتع بالعديد من وسائل الرفاهية ، بالإضافة إلى متعة القيادة ، والعزل القوى خاصة على الطرق السريعة .

تأتي السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر ، وماكينة 4 سلندر بقوة 220 حصان على 5000 لفة في الدقيقة ، وعم دوران 280 نيوتن متر على4000 لفة في الدقيقة ، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات .


استهلاك فولكس فاجن تيجوان 2019 للبنزين 14.9 كيلومتر لكل لتر، أما السرعة القصوى للسيارة في هذه الفئة 220 كيلو متر في الساعة ،سعة خزان الوقود 60 لتر ، ونوع الوقود 91 ، عدد المقاعد 5 ، أماسعة الصندوق الخلفي للسيارة: تأتي فولكس فاجن تيجوان 2019 بسعة صندوق خلفي 615 لتر.

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