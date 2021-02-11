بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

تقدم شركة فولكس فاجن الألمانية، العديد من الاصدارات داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، والتي جاءت بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و الهاتشباك، والسيدان، من أبرز هذه النماذج تأتي الأيقونة باسات موديل 2021، حاملة معها لمسات عصرية، و العديد من القدرات الفنية و التقنية.





حصلت السيارة على حزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وأنظمة التحكم في صعود الشواهق وخوض المنحدرات.

تمتعت فولكس فاجن باسات موديل 2021 بالعديد من أنظمة الرفاهية، مثل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، ومقود حركة متعدد الوظائف، و عدد 8 مكبرات صوت، و مثبت سرعة، و تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهول الاصطفاف.

زودت السيارة بمحرك مكون رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو ، قادر على إنتاج قوة 150 حصان ، و عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، وتستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ سعر السيارة فولكس فاجن باسات 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TRENDLINE PLUS 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 495.000 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 COMFORTLINE محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 595.000 جنيها.