فولكس فاجن تكشف عن سيارة كهربائية جديدة بمواصفات عالية الأداء



قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن رالف براندستاتر ، أن الشركة تنوى الآن إطلاق سيارة كهربائية جديدة بمواصفات عالية الأداء .



وأكد الرئيس التنفيذي أن السيارة الجديدة عالية الاداء الجديدة تسمى ترينتي ، وسيتم الكشف عنها في عام 2026 ، ولكن لاتزال المعلومات حتي الان في طي الكتمان ، ولكن الصورة التي تم نشرها عن الموديل الجديد تظهر السيارة فيها بشكل عمودي فوق قوس العجلة ، ولكن ينبغي أن يتم الكشف عنها قبل الحكم عليها .



وكشفت شركة فولكس فاجن عن بعض المعلومات المثيرة عن السيارة ، حيث أكدت أن السيارة ستأتي بمنصة جديدة ، مع إنتاج جديد بشكل جذري .



كما اكدت التقارير الألمانية ، إن السيارة الجديدة ستستند على مشروع أودي ، ويقال أنها ستستخدم نسخة جديدة مطورة من منصة MEB،وستقوم فولكس فاجن ببناء ترينتي في مصنعها الرئيسي بفولفسبورج، ولكن مع توقعات بإنتاج حوالي 300 ألف سيارة من فولكس فاجن ، وهو يعتبر رقم صغير لأن فولكس فاجن تنتج حوالي 700 ألف سيارة سنويا مقارنة بباقي الموديلات التابعة لها .



