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سيارات

فولكس فاجن تكشف عن سيارة كهربائية جديدة بمواصفات عالية الأداء

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:58 م
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن رالف براندستاتر ، أن الشركة تنوى الآن إطلاق سيارة كهربائية جديدة بمواصفات عالية الأداء .

وأكد الرئيس التنفيذي أن السيارة الجديدة عالية الاداء الجديدة تسمى ترينتي ، وسيتم الكشف عنها في عام 2026 ، ولكن لاتزال المعلومات حتي الان في طي الكتمان ، ولكن الصورة التي تم نشرها عن الموديل الجديد تظهر السيارة فيها بشكل عمودي  فوق قوس العجلة ، ولكن ينبغي أن يتم الكشف عنها قبل الحكم عليها .

وكشفت شركة فولكس فاجن عن بعض المعلومات المثيرة عن السيارة ، حيث أكدت أن السيارة ستأتي بمنصة جديدة ، مع إنتاج جديد بشكل جذري .

كما اكدت التقارير الألمانية ، إن السيارة الجديدة ستستند على مشروع أودي ، ويقال أنها ستستخدم نسخة جديدة مطورة من منصة MEB،وستقوم فولكس فاجن ببناء ترينتي في مصنعها الرئيسي بفولفسبورج،  ولكن مع توقعات بإنتاج حوالي 300 ألف سيارة من فولكس فاجن ، وهو يعتبر  رقم صغير لأن فولكس فاجن  تنتج حوالي 700 ألف سيارة سنويا مقارنة بباقي الموديلات التابعة لها .

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