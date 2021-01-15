فولكس فاجن تخفض عدد ساعات العمل.. اعرف السبب

أكدت المتحدث باسم شركة فولكس فاجن الألمانية أن الشركة قررت تقليص عدد ساعات الدوام في مصنع الشركة في مدينة إيمدن، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
والسبب في هذا القرار هو نقص الرقائق الإلكترونية، وذلك حتى نهاية يناير الجاري، كما أن هذا القرار سيسري على 9000 عامل .
ولكن أشارت الشركة إلى أن العمل مستمر بشكل منتظم في بعض المناطق على سبيل المثال في وحدة مكابس الصفائح المعدنية أو الوحدة التي أعيد تجهيزها.
كما أن السبب في الإغلاق الجزئي المؤقت يتمثل في نقص مكونات أشباه الموصلات ،وتعرضت فولكس فاجن إلى تراجع مبيعات السيارات في بداية أزمة كورونا ربيع 2020 ، كما تعاني شركات السيارات الآن من نقص هذه المكونات في الوقت الراهن بعد عودة التحسن.
كما أضافت المتحدثة أن الشركة تدرس دائما اتخاذ إجراءات مضادة لتلقيض التأثيرات الناجمة عن نقص التوريدات، وتحديد عدد السيارات المتضررة بسبب هذا النقص.
يذكر أن مبيعات فولكس فاجن تعرضت إلى انخفاض كبير في مبيعاتها على مستوى العالم خلال العام الماضي ، بنسبة 15.2% إلى نحو 9.3 مليون سيارة، ولم يقتصر الأمر على فولكس فاجن فقط بل تسببت كورونا في انخفاض مبيعات سيارات أكثر من مجموعة.
والسبب في هذا القرار هو نقص الرقائق الإلكترونية، وذلك حتى نهاية يناير الجاري، كما أن هذا القرار سيسري على 9000 عامل .
ولكن أشارت الشركة إلى أن العمل مستمر بشكل منتظم في بعض المناطق على سبيل المثال في وحدة مكابس الصفائح المعدنية أو الوحدة التي أعيد تجهيزها.
كما أن السبب في الإغلاق الجزئي المؤقت يتمثل في نقص مكونات أشباه الموصلات ،وتعرضت فولكس فاجن إلى تراجع مبيعات السيارات في بداية أزمة كورونا ربيع 2020 ، كما تعاني شركات السيارات الآن من نقص هذه المكونات في الوقت الراهن بعد عودة التحسن.
كما أضافت المتحدثة أن الشركة تدرس دائما اتخاذ إجراءات مضادة لتلقيض التأثيرات الناجمة عن نقص التوريدات، وتحديد عدد السيارات المتضررة بسبب هذا النقص.
يذكر أن مبيعات فولكس فاجن تعرضت إلى انخفاض كبير في مبيعاتها على مستوى العالم خلال العام الماضي ، بنسبة 15.2% إلى نحو 9.3 مليون سيارة، ولم يقتصر الأمر على فولكس فاجن فقط بل تسببت كورونا في انخفاض مبيعات سيارات أكثر من مجموعة.