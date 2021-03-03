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كيف نعلم الأطفال غسل اليدين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:46 ص
غسل اليدين بشكل
غسل اليدين بشكل متكرر وصحيح يمكن أن يمنع انتشار الأمراض
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أسماء عبد الحفيظ


غسل اليدين بشكل متكرر وصحيح يمكن أن يمنع انتشار الأمراض المعدية، من المهم تثقيف الأطفال حول الحفاظ على نظافة اليدين الجيدة. يمكن أن يكون الأطفال عرضة. 
للعدوى الفيروسية والبكتيريا.

تحمي نظافة اليدين أيضًا من مسببات الأمراض الجديدة. في هذا المنشور ، نخبرك بأهمية الحفاظ على نظافة اليدين والطريقة الصحيحة لغسلها.

كيف يتم تعليم غسل اليدين للأطفال؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تنتشر العديد من الالتهابات البكتيرية والفيروسية عندما تتلامس اليدين مع الأسطح الملوثة، لذلك ، فإن غسل اليدين بشكل متكرر وبالطريقة الصحيحة يمكن أن يساعد في منع انتقال الأمراض.

الخطوات التي يجب على الأطفال اتباعها أثناء غسل اليدين:
بلل يديك بالماء الدافئ.
أغلق الصنبور ثم خذ كمية كافية من الصابون السائل على راحة يدك.
افرك الصابون جيدًا على راحة اليد وخلف راحة اليد وبين الأصابع وتحت الأظافر.
يجب فرك اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية على الأقل.
اغسل يديك تحت الماء الجاري النظيف حتى يشطف الصابون.
رجي اليدين وجففيهما لبضع ثوان ثم امسحي يديك جيدًا بمنشفة يد نظيفة.
يجب تذكير الأطفال بغسل أيديهم مرارًا وتكرارًا. علاوة على ذلك ، يجب أن يراقبهم الآباء ، حتى يتعلموا الطريقة الصحيحة لغسل أيديهم.
مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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