طبيب: 3 حالات لا يطعّم فيها الطفل ضد "شلل الاطفال".. تفاصيل

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن منظمة الصحة العالمية اعلنت خلو مصر من شلل الاطفال في 2006، واخر حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت في 2004، لافتا الي ان وزارة الصحة والسكان تقوم بالعديد من الانشطة والهدف للحفاظ على ان تكون مصر خالية من شلل الاطفال، ومنع دخول المرض مرة اخرى من الدول المتوطن فيها وهى 29 دولة في اسيا وافريقيا.





وتابع الدكتور عيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الانشطة التي تقوم بها الوزارة تتضمن الحفاظ على تخصيص الجرعات للاطفال اللازمة لوقايتهم من الفيروسات والامراض المختلفة، وفقا لجدول التطعيمات، منوها بان هناك 7 تطعيمات فموية يتلقاها الاطفال ضد شلل الاطفال وتبدأ من الولادة حتى عمر السنة ونصف، و3 جرعات اخرين بالحقن.





واوضح ان الوزارة تنظم حملة تطعيم سنوية للاطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد شلل الاطفال بهدف رفع الحالة المناعية للاطفال اقل من 5 سنوات، ورفع المناعة بين الاطفال الوافدين "غير المصريين".





واشار الي ان هناك موانع للتطعيم، ومنها الاطفال المصابين بنقص المناعة، والاطفال الذين يعالجون بالكيماوي او الاشعاع من مرضى السرطان، والاطفال المصابين ببرد او لديهم ارتفاع في درجات الحرارة.





