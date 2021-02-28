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سيارات

للأمهات.. كيفية التعامل مع الطفل أثناء قيادة السيارة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعاني الأمهات كثيرا من القيادة مع الاطفال، وتجد صعوبة في تنقلها بالسيارة بسبب تصرفات الأطفال بمختلف أعمارهم، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للام لكي تسيطر على الطفل داخل السيارة .

1-  إذا كان الطفل رضيع يجب التأكد من أن المقعد يخلو من أي شي قد يعوق اتزانه ، والتاكد أيضا أن المقعد مثبت جيدا في مكانه وأن الأحزمة تم تثبيتها جيدا .

2- ضرورة التأكد من تشغيل قفل باب السيارة من الداخل والخاص بأمان الاطفال ، وضرور غلق الأبواب أوتوماتيك، وقبل التحرك بسيارتك ضرورة ربط حزام الأمان جيدا للطفل .

3-لاتثقي أبدا في اطفالك الكبار سنا خاصة في ربط الاحزامة لأشقائهم الصغار واحذري ترك أطفالك بدون حزام أمان حتى لو رفضوا فهذا يجعله حر فى السيارة وقد يتحرك ويعطل انتباهك بالإضافة إلى أن ربطه من عوامل الأمان بالنسبة له.


4-احذري أن تضعي طفلك أو حمله على أرجلك أثناء القيادة ، لأن هذه الطريقة في غاية الخطورة وتهدد حياة طفلك.

5-لا تتركي طفلك نائم فى السيارة وحده ولو لخمس دقائق لشراء أية أغراض، فهذا من أخطر الأمور التى قد تودى بحياته.



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