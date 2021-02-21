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لو بنتك مراهقة وبتحب.. استشاري توجه نصائح مهمة لتعامل الأمهات مع بناتهن

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:23 م
سن المراهقة
سن المراهقة
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عادل نصار
وجهت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، نصائح مهمة للأمهات والأباء للتعامل مع بناتهم في سن المراهقة التي وقعت في الحب، مؤكدة أن الفتاة وقعت في الحب بحثا عن الحنان المفقود داخل الأسرة في الأساس.

وأضافت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الفتاة التي يتم التعامل معها بقسوة داخل الأسرة في مرحلة المراهقة تشعر بأنها غير واثقة في نفسها وبـ الحرمان، متابعة وتشعر بعدم الأمان في منزلها وسط أهلها وخسرت أشياء في مرحلة تشكيل مشاعرها.

وحذرت الأمهات: "فهمي بنتك وخديها في حضنك، وهى عملت كده عشان ملقتش الحنان في المنزل، لافتة إلى أن الأسرة تتحمل كل هذه الأمور ومن المتوقع أن تصل البنت للانتحار".  

وأكملت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه دور الأم في هذه المشكلة أن تتحدث مع ابنتها وتقول لها أنه طبيعي أن يكون لكي مشاعر، ولكن هذا الأمر ليس وقته وأجلي مشاعرك في الوقت الحالي، وما يرد منك الطرف الآخر الذي تحبه، وخاصة أنها في مرحلة المراهقة.
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