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محافظات

تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الجهد لتدعيم قرى كفر الشيخ بتكلفة 2 مليون جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والإنجازات، خاصة في قطاع الكهرباء، لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة بتكلفة استثمارية 2 مليون و676 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

 
وأضاف نور الدين، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد لشبكات الكهرباء بقرى المحافظة، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي شملت تحسين الجهد بمركز ومدينة برج البرلس وتضمنت «إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الكوم الأحمر بمحول 200 كشك و400م كابل متوسط و8 أعمدة و2400م موصلات منخفض و75 متر كابل منخفض ليستفيد منها قرية الكوم الأحمر والقرى التابعة لها بتكلفة 614 ألف جنيه، وتم إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد الغانمية الشرقى بمحول 200 كشك، و723م كابل متوسط و4 أعمدة بكيلو موصلات منخفض و50 متر كابل منخفض لتستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 760 ألف جنيه.

 
وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية  السبايعة بمحول 200 كشك و455 م كابل متوسط بعمودين و50 متر  كابل منخفض لتستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 544 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الوهابية بمحول 200 كشك و800 متر كابل متوسط و984 متر موصلات وعمودي منخفض بـ 75 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 758 ألف جنيه، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 


وأكد أن ذلك جاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.
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