تعليم الوادي الجديد يستكمل امتحانات صفوف النقل والثانوى العام والتربية الخاصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، عن استكمال امتحانات صفوف النقل والتربية الخاصة اليوم الخميس وسط إجراءات إحترازية مشددة، حيث يستأنف طلاب الصف الثانى الثانوى الإمتحانات الإليكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الحالى 2020 _ 2021 ، حيث يؤدي نحو 1676 طالب وطالبة لآداء الإمتحانات أمام 27 لجنة ، يؤدون الإمتحانات "الفترة الأولى" بمادة اللغة الأجنبية الثانية المجموعتين الأدبية و العلمية فيما يؤدى طلاب المجموعة الأدبية إمتحان مادة علم النفس والاجتماع "الفترة الثانية".





وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على إلتزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات، مشيدا بالتعاون الجاد والمثمر من قوات أمن المحافظة بقيادة اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد مثمنا جهودهم المتميزة فى تأمين لجان إمتحانات والحرص على حماية الطلاب.

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كما استأنفت المديرية إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى بالتعليم الفنى" تجارى _ صناعى _ زراعى"

وأشار وكيل التعليم، إلى أنه تقدم لآداء الإمتحانات نحو 2428 طالب وطالبة ، أمام 13 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس ، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل جميع اللجان من أعمال تطهير وتعقيم و إرتداء الجميع للكمامة فضلا عن التباعد والمسافات. وفى سياق آخر يواصل طلاب مدارس التربية الخاصة ، آداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى اليوم الخميس ، الإمتحانات ، طلاب الصف الثانى الاعدادى وطلاب الصف الثانى الثانوى للصم وضعاف السمع، والصف الثانى الثانوى طلاب الدمج وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.

من جانب اخر أجرت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، امس الأربعاء، قرعة علنية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض "الملك" بالمركز.





أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 50 منزلًا ريفيًا بمنطقة "أرض الملك"، وجرى اختيار 50 منتفعًا بالقرعة العلنية منهم 20 منزلًا لأهالي قرية "جدة" المتضررين من حشرة النمل الأبيض، و20 آخرين مع أرض زراعية فقط لباقي المركز.



