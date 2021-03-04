رئيس جامعة عين شمس يستعرض آليات الخطة الخمسية لـ كلية الهندسة

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم ، بعميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور عمر الحسيني والوكلاء الجدد.





وقدم المتيني التهنئة، للوكلاء الجدد، متمنيًا لهم مزيد من النجاح بمناصبهم الجديدة، واستعراض آليات الخطة الخمسية المعدة لكلية الهندسة والتي تدعم اشراك القاعدة الأعرض من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم الرؤي المستقبلية والتى تتركز علي اشراك شركاء من الخارج علي مختلف المحاور.



