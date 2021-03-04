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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستعرض آليات الخطة الخمسية لـ كلية الهندسة

الخميس 04/مارس/2021 - 05:51 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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حسام الفقي
التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم ، بعميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور عمر الحسيني والوكلاء الجدد.

وقدم المتيني التهنئة، للوكلاء الجدد، متمنيًا لهم مزيد من النجاح بمناصبهم الجديدة، واستعراض آليات الخطة الخمسية المعدة لكلية الهندسة والتي تدعم اشراك القاعدة الأعرض من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم الرؤي المستقبلية والتى تتركز علي اشراك شركاء من الخارج علي مختلف المحاور.

والوكلاء الجدد هم: الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد الصباغ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
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