انطلاق معرض الأثاث الدمياطى بمحافظة أسيوط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إنطلاق معرض الأثاث الدمياطى "THE EGYPTIAN BRAND" المقرر إقامته بمحافظة أسيوط فى الفترة من ١٥ إلى ٢٩ مارس الجارى.





يأتى المعرض بالتعاون مع مدينة دمياط للأثاث و الغرفة التجارية بدمياط والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث الدمياطى، و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.









ويُعد ذلك المعرض استكمالا للتعاون بين المحافظة والوزارة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطى، حيث إفتتحت الدكتورة منال عوض و وزيرة التضامن الاجتماعى معرض الأثاث الدمياطى بمحافظة المنيا فى نو فمبر الماضي والذى حقق نجاح بالغ وحجم مبيعات كبير.





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