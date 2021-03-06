سعر الريال السعودى فى البنوك بمستهل تعاملات اليوم

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



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