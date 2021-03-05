سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.62جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الدولار فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.65جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،المصرى للتنمية الصادرات،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان، العربى الافريقى الدولى، عودة ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصرف ابوظبى الاسلامى ، قطر الوطنى ، الاهلى المتحد ،قناة السويس،فيصل الاسلامى،التجارى الدولى CIB،ابوظبى الاولFAB،المصرف العربى الدولى)نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( العقارى المصرى العربى، الاهلى ، مصر ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
و سجل سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربىAIBK نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.62جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الدولار فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.65جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،المصرى للتنمية الصادرات،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان، العربى الافريقى الدولى، عودة ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..البلطى بـ 21 جنيها .. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-3-2021
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصرف ابوظبى الاسلامى ، قطر الوطنى ، الاهلى المتحد ،قناة السويس،فيصل الاسلامى،التجارى الدولى CIB،ابوظبى الاولFAB،المصرف العربى الدولى)نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( العقارى المصرى العربى، الاهلى ، مصر ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
و سجل سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربىAIBK نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع