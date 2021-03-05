البلطى بـ 21 جنيها .. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-3-2021

اسعار السمك بانواعه



وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.



فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70جنيها.



ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .



كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.



سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 110 جنيه للكيلو.



وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 إلى 170 جنيها ، كابوريا من 30 إلى 130 جنيها .



أسعار الجمبرى



وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 إلى 460جنيها.



وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 إلى 350جنيها.



وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 إلى 280جنيها.



وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 إلى 170جنيها.

