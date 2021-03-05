البلطى بـ 21 جنيها .. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-3-2021

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.
اسعار السمك بانواعه
وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 17.5 إلى 18.5 جنيه .
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وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .
كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.
سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 110 جنيه للكيلو.
وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 إلى 170 جنيها ، كابوريا من 30 إلى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 إلى 460جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 إلى 350جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 إلى 280جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 إلى 170جنيها.
اسعار السمك بانواعه
وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 17.5 إلى 18.5 جنيه .
اقرأ أيضا ..مدينة بدر: 93% نسبة إنجاز ٨٤٢٤ شقة جديدة إسكان اجتماعي
وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .
كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.
سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 110 جنيه للكيلو.
وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 إلى 170 جنيها ، كابوريا من 30 إلى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 إلى 460جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 إلى 350جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 إلى 280جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 إلى 170جنيها.