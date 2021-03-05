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اقتصاد

البلطى بـ 21 جنيها .. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:30 ص
أسعار الاسماك اليوم
أسعار الاسماك اليوم بسوق العبور
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علياء فوزى
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

اسعار السمك بانواعه

وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 17.5 إلى 18.5 جنيه .

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وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 110 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 إلى 170 جنيها ، كابوريا من 30 إلى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 إلى 460جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 إلى 350جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 إلى 280جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 إلى 170جنيها.
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