مدينة بدر: 93% نسبة إنجاز ٨٤٢٤ شقة جديدة إسكان اجتماعي

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعًا مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع ٣٥١ عمارة بإجمال ٨٤٢٤ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك بشأن متابعة نسب الإنجاز ومعدل الأداء خلال الفترة المقبلة وإزالة العقبات، حيث حضر الاجتماع نواب رئيس الجهاز ومعاونوه، ومسئولو المشروعات.

وطالب المهندس عمار مندور، مسئولي الشركات المنفذة بوضع خطة زمنية مكثفة لاستلام المشروع، وكذا تكثيف الأعمال للانتهاء في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز العيني للوحدات بلغت نحو 93%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30/6/2021.