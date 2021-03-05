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محافظات

مصر الحلوة.. مسيحيو قرية بقنا يهدون "تورتة محبة ومصحف" خلال افتتاح مسجد

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:37 م
مسيحي قرية خزام بقنا
مسيحي قرية خزام بقنا يهدون" تورتة محبة و مصحف" للمسلمين
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يوسف رجب

جسد مسيحو قرية خزام في قنا، صورة جديدة للتلاحم والترابط الوطني الحقيقي الذي يعيشه المصريون مع بعضهم البعض، حيث أهدي عدد من مسيحيي القرية "تورتة محبة" و"مصحف" للأهالي بمناسبة افتتاح مسجد عباد الرحمن.

واحتوت " التورته" مجسم يجمع بين المساجد والكنائس، للتعبير عن قوة العلاقات التي تربط نسيجي الامة.

ووزع القائمون علي المسجد، التورته علي الحاضرين لصلاة الجمعة وحفل الإفتتاح، فيما تم وضع المصحف داخل المسجد.

شهدت محافظة قنا اليوم الجمعة، افتتاح 5 مساجد بمحافظة قنا تم انشاؤهم بالجهود الذاتية بتكلفة اجمالية 24 مليون جنيه" نور الايمان بمدينة قوص بتكلفة 2 مليون جنيه- عباد الرحمن بقرية خزام مركز قوص بتكلفة 4 مليون جنيه – الرحمن بنجع الحجيري مركز فقط بتكلفة 3 مليون جنيه – أبو الحسن الشاذلي بقرية القلعة مركز قفط بتكلفة 6 مليون جنيه– الخلفاء الراشدين بقرية كرم عمران بمركز قنا بتكلفة 9 مليون جنيه".


وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ألقي خطبة الجمعة، بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي، بمدينة قنا، ضمن احتفالات محافظة قنا بعيدها، الذي يخلد ذكرى الانتصار على أسطول الحملة الفرنسية عام 1799 ميلادية.


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