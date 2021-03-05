عمرو أديب عن قمامة ترعة سقارة : لسة هيطلعلنا تنين وسحالي.. شاهد

قال الإعلامي عمرو أديب تعليقا على لقطات القاء القمامة في ترعة سقارة البحرية بعد تبطينها إنه يتعجب ممن يلقون القمامة ويتسببون في اهدار مجهودات الدولة في هذا المشروع المهم الذي يقدر بالمليارات.





وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر: أناشد المسئولين بزيادة صناديق القمامة .. ناس بتشتكى من الناموس والبعوض من الترعة، بالطريقة دي هيطلع تنين وسحالي وثعابين من الترع نتيجة إلقاء هذا الكم الهائل من القمامة.



