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عمرو أديب عن قمامة ترعة سقارة : لسة هيطلعلنا تنين وسحالي.. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:51 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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محمود محسن
قال الإعلامي عمرو أديب تعليقا على لقطات القاء القمامة في ترعة سقارة البحرية بعد تبطينها إنه يتعجب ممن يلقون القمامة ويتسببون في اهدار مجهودات الدولة في هذا المشروع المهم الذي يقدر بالمليارات.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر: أناشد المسئولين بزيادة صناديق القمامة .. ناس بتشتكى من الناموس والبعوض من الترعة، بالطريقة دي هيطلع تنين وسحالي وثعابين من الترع نتيجة إلقاء هذا الكم الهائل من القمامة.

وأشار أديب إلى أن من يفعل ذلك ليس محبا للدولة أو الوطن، وما يتم تشويه لصورة مصر خاصة أن هذا الطريق سياحي.
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