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تعليم

الجيزاوى يتفقد سير امتحانات الفنون التطبيقية بجامعة بنها.. صور

السبت 06/مارس/2021 - 04:11 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال امتحانات الفترة المسائية بكلية الفنون التطبيقية رافقه خلالها الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة.

وأجرى" الجيزاوى " جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات فى أول أيام أسبوعها الثاني للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده خلال جولته من التزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية اخرى افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير "، الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.
وقال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن البرنامج ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.

واشار " الجيزاوى " الى البرنامج التدريبي سوف يتناول خلال فعالياته مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، إضافة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى شحته المدير التنفيذى للمركز، إن التدريب يشارك فيه عدد من القيادات العلمية والأكاديمية بجامعة بنها وهم الدكتور عبدالرحيم شولح ، والدكتورة إيمان البيطار ، والدكتور علاء عبد الغفار ، والدكتور رضا عبد الحليم ، والدكتور جمال سوسة.

واضاف شحته الى ان أولى جلسات البرنامج التدريبي قد بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر ، مشيرا الى ان البرنامج شارك فيه 21 أستاذ وعضو هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية بالجامعات المصرية.
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