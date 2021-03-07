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رياضة

موعد ديربي مدريد بين اتلتيكو وريال في الليجا والقنوات الناقلة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
يحل ريال مدريد ضيفا على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، الأحد، في قمة الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة لقاء الديربي بين الفريقين، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتلتي، في تمام الخامسة والربع مساءً.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق رؤوف خليف، وبي إن سبورتس الإنجليزية 2، وبي إن سبورتس الفرنسية 1.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 53 نقطة.

وستكون هذه المباراة نقطة فارقة في البطولة حيث يتطلع الروخيبلانكوس للفوز من أجل تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع الميرينجي حامل اللقب إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له.

بينما يسعى الملكي للفوز باللقاء للاقتراب من الصدارة وتعزيز فرصه للاحتفاظ بلقب الدوري.
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