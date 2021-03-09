وزير الاتصالات: مليار جنيه تكلفة تطبيق الامتحانات الرقمية .. وميكنة المستشفيات الجامعية بـ 2 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي بشكل سريع خاصة فى القطاعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تتعاون وزارة الاتصالات مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.





وأضاف طلعت، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتورة غادة لبيب نائب الوزير اليوم الثلاثاء، بالملتقى والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط (EDU GATE – بوابة التعليم)، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز.





وكشف الوزير، عن تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة إجمالية مليار جنيه، وذلك من خلال إطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والعمل حاليًا على إطلاقه بمحافظات السويس وأسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعًا.





وأوضح أنه تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة.





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وأشار طلعت، إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بتكلفة مليار جنيه، وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، كاشفا عن إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مكاتب البريد.





ونوه وزير الاتصالات، إلى إطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على اطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون- بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية- فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءًا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.





وأكد طلعت، على تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، بالإضافة للتعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق وإتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.



