وزير التعليم: مفيش امتحانات يوم 25 أبريل احتراما لـ أعياد الأقباط

وقال وزير التربية والتعليم : أن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل ، سوف يتم تأجيلها ليوم الاربعاء 28 ابريل 2021 ، احتراما لأعياد السادة الاقباط.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي.





وقال وزير التربية والتعليم : تعقد 3 امتحانات ورقية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، ويتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ، ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.





وبالنسبة لمواعيد الاختبارات الشهرية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي :

اختبار شهر مارس (امتحان واحد مجمع في جميع المواد) :

4 ابتدائي : الاثنين 29 مارس

5 ابتدائي : 30 مارس

6 ابتدائي : 31 مارس





اختبار شهر ابريل ( امتحان واحد مجمع في جميع المواد ) :

4 ابتدائي : 28 ابريل

5 ابتدائي : 26 ابريل

6 ابتدائي : 27 ابريل





اختبار شهر مايو (امتحان واحد مجمع في جميع المواد + امتحان التربية الدينية في المنهج كامل في ورقة منفصلة)

4 ابتدائس : 23 مايو

5 ابتدائي : 24 مايو

6 ابتدائي : 25 مايو





وقال وزير التربية والتعليم أن مواعيد الاختبارات الشهرية للصفوف الاول والثاني الاعدادي كالتالي :

اختبار شهر مارس (امتحان واحد مجمع في جميع المواد) :

الصف الاول الاعدادي : 29 مارس

الصف الثاني الاعدادي : 30 مارس





اختبار شهر ابريل (امتحان واحد مجمع في جميع المواد) :

الصف الاول الاعدادي : 28 ابريل

الصف الثاني الاعدادي : 26 ابريل





اختبار شهر مايو (امتحان واحد مجمع في جميع المواد + امتحان التربية الدينية المنهج كامل في ورقة منفصلة ) :

الصف الاول الاعدادي : 23 مايو